Пхеньян, 25 июня, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Пхеньян поддерживает Москву в ситуации вокруг мятежа ЧВК «Вагнер», передаёт 25 июня заявление МИД КНДР Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

Сообщается, что заместитель министра иностранных дел КНДР Им Чхон Иль встретился 25 июня с замминистра иностранных дел России в Пхеньяне Александром Мацегорой.

Во время беседы замминистра КНДР выразил уверенность, что вооружённый мятеж в России будет быстро подавлен в соответствии со стремлением и волей российского народа. Он также подчеркнул, что его страна решительно поддержит любое решение и выбор российского руководства.

В Пхеньяне не сомневаются, что стойкие армия и народ России преодолеют любые трудности и испытания и одержат героическую победу в рамках специальной военной операции на Украине.

Как передавало ИА Регнум, 24 июня в обращении к нации президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране произошла попытка совершения вооружённого мятежа. Россия сейчас сражается со всей военной машиной Запада, и такие действия являются предательством, отметил глава государства. Власти не допустят раскола в России, страна, преодолев испытания, выйдет из них ещё более сильной, добавил Владимир Путин.

Вечером 24 июня в пресс-службе президента Белоруссии сообщили, что Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провёл переговоры с главой ЧВК Евгением Пригожиным. Было достигнуто соглашение об остановке движения вооружённых лиц по территории России и деэскалации напряжения. В пресс-службе Пригожина подтвердили, что бойцы ЧВК возвращаются в тыловые лагеря.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что уголовного преследования рядовых бойцов ЧВК не будет, а Пригожин отправится в Белоруссию.