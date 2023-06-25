КНДР поддержала руководство России в ситуации с ЧВК «Вагнер»
Пхеньян, 25 июня, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Пхеньян поддерживает Москву в ситуации вокруг мятежа ЧВК «Вагнер», передаёт 25 июня заявление МИД КНДР Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Сообщается, что заместитель министра иностранных дел КНДР Им Чхон Иль встретился 25 июня с замминистра иностранных дел России в Пхеньяне Александром Мацегорой.
Во время беседы замминистра КНДР выразил уверенность, что вооружённый мятеж в России будет быстро подавлен в соответствии со стремлением и волей российского народа. Он также подчеркнул, что его страна решительно поддержит любое решение и выбор российского руководства.
В Пхеньяне не сомневаются, что стойкие армия и народ России преодолеют любые трудности и испытания и одержат героическую победу в рамках специальной военной операции на Украине.
Как передавало ИА Регнум, 24 июня в обращении к нации президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране произошла попытка совершения вооружённого мятежа. Россия сейчас сражается со всей военной машиной Запада, и такие действия являются предательством, отметил глава государства. Власти не допустят раскола в России, страна, преодолев испытания, выйдет из них ещё более сильной, добавил Владимир Путин.
Вечером 24 июня в пресс-службе президента Белоруссии сообщили, что Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провёл переговоры с главой ЧВК Евгением Пригожиным. Было достигнуто соглашение об остановке движения вооружённых лиц по территории России и деэскалации напряжения. В пресс-службе Пригожина подтвердили, что бойцы ЧВК возвращаются в тыловые лагеря.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что уголовного преследования рядовых бойцов ЧВК не будет, а Пригожин отправится в Белоруссию.