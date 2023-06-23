Москва, 23 июня, 2023, 12:20 — ИА Регнум. Между Москвой и Тель-Авивом есть взаимопонимание — Израиль не станет вооружать Украину, а Россия — Иран. Об этом корреспонденту ИА Регнум 23 июня завил бывший посол Израиля в России, на Украине и в Молдавии Цви Маген. Кроме того, опрошенные ИА Регнум эксперты отметили, что Израиль опасается попадания своего оружия в руки Ирана.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военные технологии его страны, переданные Украины, в конечном итоге может заполучить Иран. В интервью The Jerusalem Post он указал, что такое уже случилось с «западным противотанковым оружием, которое мы сейчас находим на наших границах».

Цви Маген обратил внимание на то, что российские Вооружённые силы присутствуют в Сирии с 2015 года. И с тех пор между РФ и Израилем существует взаимопонимание насчёт координации действий в этом регионе. Оно, насколько можно судить, означает, что обе стороны так или иначе обязались не поставлять вооружения противникам другой стороны.

«Это означает, что Израиль не поставляет вооружения Украине и другим государствам, которые находятся в конфликте с Россией, а Россия тоже не поставляет новых видов оружия, меняющих обстановку в регионе, противникам Израиля. В частности Ирану, который заявляет о готовности уничтожить Израиль», — сказал Маген.

Поэтому Израиль, как пояснил Маген, не участвует в санкциях против России. Кроме того, бывший дипломат усомнился в том, что его страна пересмотрит свою позицию и начнёт поставлять оружие Украине.

«Это случится, только если Россия престанет учитывать интересы Израиля в регионе и начнёт поставлять те или иные вооружения Ирану. Но если этого не будет, то Израилю нет никакого резона начинать снабжать Украину оружием», — пояснил Маген.

В свою очередь, сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Саймон Ципис не исключил, что израильские вооружения всё-таки могут попасть на Украину через третьи страны. Он обратил внимание на то, что недавно был подписан договор о продаже нескольких сотен (точное количество не уточняется) израильских танков типа «Меркава-1», «Меркава-2», «Меркава-3» двум государствам Европы, одно из которых находится в Восточной Европе.

«Не трудно догадаться, что речь идёт либо о Румынии, либо о Польше, либо о Болгарии, либо о Венгрии. И если это Румыния или Польша, то эти танки точно попадут на Украину, — сказал Ципис. — Другой причины у такой серьёзной сделки нет. Если эти танки попадут в руки украинского режима, то окажутся на театре боевых действий и будут использованы против российских войск. Таким образом, получится, что Израиль продаёт оружие Украине не напрямую, но косвенно».

При этом, комментируя рассуждения Нетаньяху, Ципис обратил внимание на то, что если израильские танки так или иначе попадут в руки Ирана, то это может иметь очень серьёзные последствия. Иранские специалисты изучат установленные на этих боевых машинах технологии и вооружения, а стало быть, Тегеран сможет лучше подготовиться к прогнозируемой многими экспертами ирано-израильской войне.

«Этот конфликт, скорее всего, в основном будет разворачиваться на суше и в воздухе. А на суше основной силой является бронетехника. Иран, имея в руках модификацию израильского танка, сумеет разработать вооружение, которое сможет эти танки уничтожать», — пояснил Ципис.

Однако, как уточнил эксперт, есть три соблазна, которые могут в конечном итоге всё-таки вынудить Тель-Авив отправлять (пусть и через третьи страны) вооружения Киеву. Во-первых, израильским военным хочется воспользоваться украинским театром военных действий и выяснить, как их оружие справляется с иранским. Во-вторых, сказывается «колоссальное давление» со стороны США. В-третьих, сделки по продаже танков могут принести в израильскую казну миллиарды евро.

Ранее в беседе с ИА Регнум военный эксперт, отставной офицер танковых войск Александр Михайловский заявил, что если в описанном СМИ договоре о продаже израильских танков в Европу речь действительно идёт о поставках в сотни машин, то израильскую технику скорее всего получит Украина, хотя нельзя исключить и другие варианты.

«Здесь всё очень просто. Большие государства Европы самостоятельно производят бронетехнику для своих нужд. И явно не заинтересованы в подержанных машинах. В то же время ни одному из «малых» государств не нужны сотни танков

Теоретически это могла бы быть Польша, но именно сейчас для нужд армии Варшава закупает бронетехнику в Южной Корее, ждёт поставок от США.

«Единственная страна, которая может заинтересоваться подержанными танками в больших количествах, — это Украина», — добавил он.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Украина и Польша в ближайшее время могут получить крупную партию (около 200 штук) списанных израильских основных боевых танков Merkava. Есть данные, что эти танки могут модернизировать в Израиле в рамках сотрудничества с польскими оборонными предприятиями.

В свою очередь, глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Израиль мог бы активнее помогать Киеву. В частности, в деле борьбы с иранскими беспилотниками. Рассуждая об этом, Ермак удивился, что Тель-Авив до сих пор сохраняет нейтралитет.