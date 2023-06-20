Киев, 20 июня, 2023, 19:00 — ИА Регнум. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Израиль может оказывать больше помощи Киеву. Об этом 20 июня сообщает радиостанция Кан.

Zuma\TASS Глава офиса президента Украины Андрей Ермак

«Израиль может помочь нам в защите от иранских беспилотников. Почему Израиль сохраняет нейтралитет?» — сказал Ермак.

Он добавил, что для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху пришло время посетить Киев, чтобы заявить о своей поддержке Украины.

Как ранее сообщало ИА Регнум, польский портал Interia написал, что поддержка Киева со стороны Запада уже пошатнулась, а провал наступления станет самым чёрным сценарием для Украины. Отмечается, что Киеву необходимо доказать своим спонсорам, что их вложения окупаются на поле боя, поэтому отсутствие успеха на фронте станет катастрофой для Владимира Зеленского.

Президент России Владимир Путин 16 июня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил, что ВСУ продолжают попытки провести контрнаступление по нескольким направлениям, но у Киева нет шансов на успех.