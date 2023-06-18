Киев, 19 июня, 2023, 02:11 — ИА Регнум. Украина и Польша в ближайшее время могут получить крупную партию списанных израильских основных боевых танков Merkava. Об этом в воскресенье, 18 июня, сообщил портал Walla.

Иван Шилов ИА REGNUM Merkava

В беседе с порталом неназванный польский эксперт предположил, что 200 танков Merkava второго и третьего поколений, списанных из Армии обороны Израиля, предназначены именно для Польши и Украины. По его словам, танки могут быть модернизированы в Израиле в рамках сотрудничества с польскими оборонными предприятиями.

«У Украины есть танки и БМП, но она готовится к продолжающейся войне и уже пытается собрать силы на конец 2024 года», — добавил польский эксперт.

Двумя днями ранее газета Yedioth Ahronoth сообщила, что Израиль ведёт переговоры с двумя странами о поставках двух сотен танков. Эту информации позднее подтвердил глава отдела оборонного экспорта министерства обороны страны Яир Кулас, отметивший, что боевые машины будут переданы «двум странам континентальной Европы».

Как передавало ИА Регнум, 18 мая Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» впервые сообщил о присутствии британских танков Challenger вблизи фронта. Источник отметил, что Вооружённые силы Украины не торопятся задействовать танки в зоне боевых действий после неудачной попытки контрнаступления с применением танков Leopard.