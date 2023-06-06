Москва, 6 июня, 2023, 19:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества писателя, офицера ВС России Захара Прилепина, а также его соратника Александра Шубина (посмертно). Указ президента был опубликован 6 июня на официальном интернет-портале правовой информации.

Zaharprilepin.ru Захар Прилепин

«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить орденом Мужества Прилепина Евгения Николаевича — писателя, общественного деятеля, публициста, город Москва; Шубина Александра Игоревича (посмертно)», — сказано в тексте указа.

Автомобиль, в котором находились Прилепин и Шубин, был подорван 6 мая на территории Нижегородской области. Шубин погиб, Прилепин получил тяжёлые ранения. Возбуждено дело по статье о теракте. Сотрудники правоохранительных органов по горячим следам задержали одного предполагаемого причастного к совершению преступления, еще один его предполагаемый сообщник объявлен в розыск.

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев ранее заявил, что убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, а также покушение на Прилепина координировали США. В МИД России в свою очередь отметили, что в покушении на Прилепина виновны Украина и США.

Прилепин 29 мая рассказал журналистам, что перенёс четыре сложные операции. По словам писателя, он учится ходить фактически заново.