Москва, 14 июня, 2023, 06:41 — ИА Регнум. Число IT-компаний в России с января 2020 по май 2023 года увеличилось на 12,7% и достигло 200,7 тыс. организаций, сообщает сервис для проверки российских и зарубежных контрагентов «Контур. Фокус».

(сс) Kevin Ku Сфера IT

«Число IT-компаний в России с января 2020 по май 2023 года увеличилось на 12,7% — с 178 170 по 200 740 организаций», — говорится в исследовании, которое приводится РИА Новости.

При этом почти четверть из указанного количества приходится на Москву — 47 391. Всего за три года в стране зарегистрировали 111 602 подобные организации и сняли с учёта 89 494 IT-компании.

После Москвы в списке субъектов РФ по числу действующих IT-компаний находятся Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край и Свердловская область. Меньше всего таких организаций работает в Херсонской области — всего 2 организации.

Регионом, лидирующим по приросту числа IT-компаний, является Луганская Народная Республика, где с 2021 по 2023 год число подобных организаций выросло на 1450% — с 4 до 62. В России также есть субъекты, где число IT-компаний снижается.

Речь идёт о Магаданской области, Чукотском автономном округе, Крыме и Белгородской области. Кроме того, такая же ситуация наблюдается и на Байконуре.

Как сообщало ИА Регнум, в середине августа 2022 года стало известно, что в России может появиться совет для чистки реестра IT-компаний, которые аккредитованы для получения налоговых и других льгот. Он должен заниматься исключением из указанного перечня непрофильных предприятий и компаний.

20 декабря глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что международные IT-компаний, покинув российский рынок, потеряли в 2022 году 700 млрд рублей.