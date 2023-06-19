Москва, 19 июня, 2023, 12:49 — ИА Регнум. Диалог с военными корреспондентами является важным источником получения информации для президента России Владимира Путина, глава государства будет продолжать такие контакты. Об этом 19 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Алексей Дружинин/ТАСС резидент России Владимир Путин

Он напомнил, что состоявшаяся на прошлой неделе беседа с военкорами не является первой у Путина.

«Это важный элемент получения президентом информации с мест. Вы знаете, что у него много источников получения информации, один из них — диалог с военкорами», — отметил Песков, добавив, что состоялся весьма откровенный разговор, большая часть которого была открыта для СМИ.

Представитель Кремля отметил, что российский лидер высоко ценит диалог с военкорами и будет его продолжать.

Как передавало ИА Регнум, беседа Владимира Путина с военными корреспондентами состоялась 13 июня. В ней участвовали журналисты телеканалов «Первый», ВГТРК, НТВ, RT и «Комсомольской правды», а также блогеры и авторы Telegram-каналов.

Во время разговора российский лидер заявил, что СВО позволила выявить «паркетных» генералов в российской армии. Он отметил, что одновременно с этим в ходе спецоперации продемонстрировали себя эффективные управленцы, которые нужны в войсках.

Помимо этого, Путин не исключил, что Россия может создать на Украине санитарную зону, которая позволила бы избегать новых обстрелов территории России.

Бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что президент России Владимир Путин принял смелое решение, устроив встречу с военными корреспондентами на фоне вооруженного конфликта, который ведётся между Украиной и Россией. Эксперт отметил, что российский лидер вел себя стойко и уверенно при разговоре с собравшимися. Риттер отметил, что Путин не боялся и не избегал вопросов от военкоров, которые побывали в зоне специальной военной операции.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что большая часть общения Владимира Путина с военкорами была открыта для СМИ и зрителей, потому что в ходе беседы обсуждались важные темы. Представитель Кремля отметил, что это была не первая встреча Путина с военкорами.