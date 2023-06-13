Москва, 13 июня, 2023, 17:30 — ИА Регнум. Вопрос создания санитарной зоны на Украине может быть рассмотрен российским руководством во избежание новых обстрелов территории РФ, заявил 13 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с военкорами.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Заявив, что нужно обезопасить жителей России, президент отметил, что нужно укреплять границу. Этот процесс уже идёт сейчас, достаточно быстро, отметил президент, добавив, что остаётся риск обстрелов территории России со стороны Украины. Прилёты могут продолжаться, даже при усилении мер контрбатарейной борьбы.

«А если это будет продолжаться, тогда мы должны будем, видимо, рассмотреть вопрос, чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию», — сказал Путин.

На встрече с военкорами и журналистами 13 июня Путин также заявил, что на всей российской территории нет необходимости вводить военное положение. На встрече с военкорами он отметил, что задачи СВО носят фундаментальный характер.