Москва, 13 июня, 2023, 18:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время встречи с военными корреспондентами 13 июня заявил, что специальная военная операция позволила выявить «паркетных» генералов. Глава государства отметил, что одновременно с этим показались, наоборот, эффективные и нужные управленцы.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Очень быстро начали понимать, что «паркетные» генералы, мягко говоря, неэффективны. И, наоборот, начали появляться люди, которые вроде бы сидели в тени, их не видно было, не слышно, а оказалось, что они очень эффективные и нужные», — заявил российский лидер.

При этом Путин отметил, что «паркетных» генералов много в любых армиях мира в условиях мирного времени.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее Путин посетил военный госпиталь имени А. А. Вишневского в Красногорске, где встретился с ранеными участниками СВО и лично вручил им госнаграды. Во время беседы с ними президент рассказал, что со временем руководящие посты в российской армии займут те, кто участвовал в боях и доказал свою храбрость, не дрогнув перед лицом опасности. Путин подчеркнул, что такие люди нужны Родине.