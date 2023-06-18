Москва, 18 июня, 2023, 13:09 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что большая часть общения Владимира Путина с военкорами была открыта для СМИ и зрителей, потому что в ходе беседы обсуждались важные темы, сообщили 18 июня в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой показали на телеканале «Россия-1».

Гавриил Григоров/РАИ Новости Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами в Кремле. 13 июня 2023

«Поскольку речь идет о большом количестве вопросов, которые являются сейчас главными <…>, мы решили сделать большую часть встречи в открытом режиме», — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что это была не первая встреча Путина с военкорами.

Как сообщало ИА Регнум, беседа Владимира Путина с военкорами состоялась 13 июня. В ней приняли участие журналисты телеканалов «Первый», ВГТРК, НТВ, RT и «Комсомольской правды», а также блогеры и авторы Telegram-каналов. В ходе разговора президент заявил, что спецоперация позволила выявить «паркетных» генералов в российской армии. Также глава государства не исключил, что Россия может создать на Украине санитарную зону, которая позволила бы избегать новых обстрелов территории России.

В закрытой части общения российского лидера с военкорами Путин рассказал о возвращении раненых бойцов обратно в зону СВО по своему желанию, отметив, что некоторых ему даже приходилось лично просить отправиться домой.