Вашингтон, 17 июня, 2023, 02:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин принял смелое решение, устроив встречу с военными корреспондентами на фоне вооруженного конфликта, который ведётся между Украиной и РФ, заявил бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По словам эксперта, российский лидер вел себя стойко и уверено при разговоре с собравшимися. Риттер отметил, что Путин не боялся и не избегал вопросов от военкоров, которые побывали в зоне специальной военной операции (СВО).

При этом, как указал экс-разведчик, президент отвечал спокойно и чётко, как подобает сильному лидеру. Эксперт также признался, что не может представить себе, чтобы американский президент Джо Байден провёл аналогичную встречу в США.

Как ранее сообщало ИА Регнум, беседа Владимира Путина с военными корреспондентами состоялась 13 июня. В ней участвовали журналисты телеканалов «Первый», ВГТРК, НТВ, RT и «Комсомольской правды», а также блогеры и авторы Telegram-каналов.

В ходе разговора президент заявил, что спецоперация позволила выявить «паркетных» генералов в российской армии. Он подчеркнул, что одновременно с этим в ходе СВО продемонстрировали себя эффективные управленцы, которые нужны в войсках.

Кроме того, Путин не исключил, что Россия может создать на Украине санитарную зону, которая позволила бы избегать новых обстрелов территории РФ.