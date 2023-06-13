Москва, 13 июня, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин встретился с военными корреспондентами. Об этом 13 июня рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС Президент России Владимир Путин

«В ней принимают участие журналисты с телеканалов «Первый», ВГТРК, НТВ, RT, «Комсомольской правды», блогеры и авторы Telegram-каналов», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что материалы с этой встречи опубликуют позднее.

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До этого президент недолго общался с военкорами в июне 2022 года на полях ПМЭФ-2022. Затем Песков заявил, что Путин может вновь встретиться с военными корреспондентами.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июня Путин посетил военный госпиталь имени А. А. Вишневского в Красногорске. В медучреждении глава государства встретился с ранеными участниками спецоперации и вручил им госнаграды. Также он рассказал, что со временем руководящие посты в российской армии займут те, кто участвовал в боях и доказал свою храбрость, исполняя свой воинский долг. Путин подчеркнул, что такие люди нужны Родине.