Санкт-Петербург, 16 июня, 2023, 12:12 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что вода с Каховского водохранилища фактически вернулась в русло Днепра. Об этом он заявил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, 16 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Каховская ГЭС

«Он уже практически вошел (Днепр в природное русло. — Прим. ред.), вода уже там», — сказал губернатор.

Сальдо ещё 10 июня спрогнозировал возврат Днепра в привычное русло ниже Каховской ГЭС к 16-му числу. Тогда он отметил, что уровень подъёма воды в Новой Каховке снизился до отметки семь метров, что позволило начать откачку воды и уборку улиц. Врио главы Херсонщины также добавил, что с территорий Новокаховского, Алёшкинского и Голопристанского муниципальных округов эвакуированы более 6 тыс. человек.

Как ранее передавало ИА Регнум, затопление территорий Херсонской области случилось после разрушения Каховской ГЭС из-за обстрелов со стороны ВСУ. В ночь на 6 июня украинские войска ударили по плотине, и вода хлынула неконтролируемым потоком. Впоследствии с затопленных территорий эвакуировали более 5800 человек. При этом эвакуация проходила под непрекращающимися обстрелами со стороны ВСУ. Президент Владимир Путин, комментируя ситуацию, подчеркнул, что теракт противоречил интересам России. Он также поручил премьер-министру Михаилу Мишустину образовать правительственную комиссию по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС.

Позднее Сальдо сообщил, что количество погибших в результате подрыва ГЭС увеличилось до 25 человек. По состоянию на 15 июня ещё 17 человек числятся пропавшими без вести, чрезвычайные службы и военные к настоящему моменту не могут их найти.