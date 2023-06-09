Москва, 9 июня, 2023, 20:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину образовать правительственную комиссию по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области, говорится в сообщении, опубликованном 9 июня на сайте Кремля.

Иван Шилов с ИА REGNUM Каховская ГЭС

«Образуйте правительственную комиссию по ликвидации последствий крупномасштабного наводнения на территории Херсонской области, вызванного диверсией на Каховской ГЭС», — сказано в сообщении.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в ночь на 6 июня после очередного обстрела со стороны ВСУ Каховская ГЭС была разрушена. Вода из Каховского водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра. Более 30 населённых пунктов оказались полностью или частично затоплены.

Путин назвал разрушение ГЭС шагом Киева к эскалации и варварской атакой. В МИД РФ заявили, что атака Киева на ГЭС — это террористический акт. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Как сообщал врио главы региона Владимир Сальдо, с затопленных территорий Херсонской области эвакуировано уже более 5800 человек, обстрелы со стороны ВСУ усложняют работу спасателей, но работа продолжается.