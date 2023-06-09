Херсон, 9 июня, 2023, 14:14 — ИА Регнум. С затопленных территорий Херсонской области эвакуировано уже более 5800 человек, обстрелы со стороны ВСУ усложняют работу спасателей, но работа продолжается, сообщил 9 июня врио главы региона Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА REGNUM Каховская ГЭС

«К настоящему времени с затопленных территорий Херсонской области эвакуировано более 5,8 тыс. человек, из них детей — 243, маломобильных граждан — 62. При этом, хотя непрекращающиеся обстрелы со стороны боевиков усложняют работу спасателей, последние эффективно справляются со своими задачами по вывозу людей», — написал Сальдо в своём Telegram-канале.

Количество жертв разрушения Каховской ГЭС и обстрелов во время последующей эвакуации выросло до восьми человек, сообщил также губернатор.

8 июня пункт временного размещения граждан в Скадовске посетил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко. Ему доложили о работе по эвакуации граждан и решению вопросов, с которыми обращаются временно переселённые жители. В пунктах временного размещения созданы специальные «точки» для обобщения и удовлетворения запросов граждан.

Как сообщало ИА Регнум ранее, после очередного обстрела со стороны ВСУ в ночь на 6 июня часть задвижек ГЭС оказались разрушены. Вода из Каховского водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра. Более тридцати населённых пунктов полностью или частично затоплены. Власти Херсонской области ввели в регионе режим ЧС, идёт эвакуация населения.

Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС шагом Киева к эскалации и варварской атакой. В МИД России заявили, что атака Киева на ГЭС — это террористический акт. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что целью Киева было упростить переброску подразделений ВСУ с херсонского направления в районы, где ВСУ хотят попытаться провести контрнаступление.

Удары по ГЭС — свидетельство начала контрнаступления ВСУ, их цель — «подтопить» российские оборонительные линии в прямом смысле этого слова, а репутацию России — в переносном, сказал в комментарии ИА Регнум заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.