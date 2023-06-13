Путин раскрыл подобности, как ВСУ разрушали Каховскую ГЭС
Путин: ВСУ многократно наносили удары по Каховской ГЭС ракетами HIMARS
Москва, 13 июня, 2023, 18:18 — ИА Регнум. Россия не была заинтересована в разрушении Каховской гидроэлектростанции, а ВСУ длительное время стремились разрушить ГЭС и обстреливали её с помощью ракет. Об этом 13 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с военкорами.
Он отметил, что непосредственно перед разрушением гидроэлектростанции не было особенно сильных взрывов, но украинская сторона постоянно наносила удары по ГЭС.
«Они целенаправленно «Химарсами» били многократно по Каховской ГЭС. Вот в чём всё дело. Может, была у них закладка какая-то, может, очередной раз чем-то добавили незначительным, и пошло разрушение», — рассказал подробности Путин.
Президент подчеркнул, что разрушение Каховской ГЭС противоречило интересам России. Наводнение нанесло ущерб российским территориям. Кроме того, авария помешала ВСУ проводить наступление в этом регионе, а для российской армии это направление было желательным.
«Лучше бы они там наступали. Для нас лучше, потому что для них было бы совсем плохо там наступать», — добавил президент.
Ранее Путин объявил, что государство сделает всё возможное для помощи пострадавшим из-за наводнения, вызванного подрывом Каховской ГЭС. Он подчеркнул, что авария создала большую, но решаемую проблему. Вода размыла скотомогильники, кладбища, теперь войскам химзащиты нужно будет ликвидировать опасность распространения заражения.
ВСУ разрушили Каховскую ГЭС в ночь на 6 июня. Неконтролируемый сброс воды привёл к затоплению более 30 населённых пунктов в Херсонской области. Спасители эвакуировали более 7 тыс. человек. В последние дни уровень воды стал снижаться. На местах ликвидируют последствия наводнений.