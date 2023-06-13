Москва, 13 июня, 2023, 18:18 — ИА Регнум. Россия не была заинтересована в разрушении Каховской гидроэлектростанции, а ВСУ длительное время стремились разрушить ГЭС и обстреливали её с помощью ракет. Об этом 13 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с военкорами.

Иван Шилов ИА REGNUM] [Иван Шилов (с) ИА REGNUM Каховская ГЭС

Он отметил, что непосредственно перед разрушением гидроэлектростанции не было особенно сильных взрывов, но украинская сторона постоянно наносила удары по ГЭС.

«Они целенаправленно «Химарсами» били многократно по Каховской ГЭС. Вот в чём всё дело. Может, была у них закладка какая-то, может, очередной раз чем-то добавили незначительным, и пошло разрушение», — рассказал подробности Путин.

Президент подчеркнул, что разрушение Каховской ГЭС противоречило интересам России. Наводнение нанесло ущерб российским территориям. Кроме того, авария помешала ВСУ проводить наступление в этом регионе, а для российской армии это направление было желательным.

«Лучше бы они там наступали. Для нас лучше, потому что для них было бы совсем плохо там наступать», — добавил президент.

Ранее Путин объявил, что государство сделает всё возможное для помощи пострадавшим из-за наводнения, вызванного подрывом Каховской ГЭС. Он подчеркнул, что авария создала большую, но решаемую проблему. Вода размыла скотомогильники, кладбища, теперь войскам химзащиты нужно будет ликвидировать опасность распространения заражения.

ВСУ разрушили Каховскую ГЭС в ночь на 6 июня. Неконтролируемый сброс воды привёл к затоплению более 30 населённых пунктов в Херсонской области. Спасители эвакуировали более 7 тыс. человек. В последние дни уровень воды стал снижаться. На местах ликвидируют последствия наводнений.