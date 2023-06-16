Санкт-Петербург, 16 июня, 2023, 11:29 — ИА Регнум. Количество погибших в Херсонской области в результате подрыва Каховской ГЭС из-за обстрела ВСУ увеличилось до 25 человек. Об этом 16 июня заявил врио главы региона Владимир Сальдо на полях ПМЭФ-2023.

Иван Шилов ИА REGNUM] [Иван Шилов (с) ИА REGNUM Каховская ГЭС

Как отметил в беседе с РИА Новости врио главы области, по состоянию на 15 июня пропавшими без вести из-за подрыва Каховской ГЭС числились 17 человек.

«Пока что ни службы по ЧС, ни военные, которые активно участвуют в поисках, найти людей не могут. Погибшие — сейчас уже известно: 25 человек», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, накануне Сальдо сообщил, что число погибших из-за подрыва украинскими военными Каховской ГЭС увеличилось до 18 человек. Глава региона уточнил, что ещё 93 человек доставили в медучреждения в результате сложившейся в области чрезвычайной ситуации.

В ночь на 6 июня из-за ракетного удара ВСУ разрушилась плотина Каховской ГЭС и вода хлынула на жилой сектор. В наибольшей степени от этого пострадали населённые пункты Алёшки, Голая Пристань и Новая Каховка.