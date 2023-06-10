Херсон, 10 июня, 2023, 11:12 — ИА Регнум. Днепр войдёт в своё привычное русло ниже Каховской ГЭС к 16 июня, сообщил 10 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Иван Шилов с ИА REGNUM Каховская ГЭС

По его словам, уровень подъёма воды в Новой Каховке за сутки снизился на три метра до отметки семь метров, началась откачка воды и уборка мусора с улиц.

«По предварительным расчетам ПАО «РусГидро», Днепр войдёт в своё привычное русло ниже Каховской ГЭС к 16 июня», — написал он в своём Telegram-канале.

Сальдо также добавил, что с территорий Новокаховского городского, Алёшкинского и Голопристанского муниципальных округов эвакуированы более 6 тыс. человек.

Как передавало ИА Регнум, затопление территорий в Херсонской области произошло из-за разрушения плотины Каховской ГЭС. Причиной ЧП стали обстрелы со стороны ВСУ в ночь на 6 июня.

С затопленных территорий Херсонской области эвакуировано уже более 5800 человек. Ранее Сальдо отметил, что обстрелы со стороны ВСУ усложняют работу спасателей, но работа продолжается.

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину образовать правительственную комиссию по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС.