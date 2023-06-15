Санкт-Петербург, 15 июня, 2023, 11:35 — ИА Регнум. Банк России, несомненно, решит проблему инфляции, заявил 15 июня помощник президента Максим Орешкин на Петербургском международном экономическом форуме.

Дарья Драй ИА REGNUM Максим Орешкин

«Я думаю, у нас в стране да и в мире ни у кого нет сомнений, что наш Центральный банк обязательно с инфляцией справится, как он справлялся в 2015 году, как он справился в прошлом году», — заявил Орешкин.

Помощник президента заявил, что у регулятора безупречная репутация в этом отношении.

Он выразил мнение, что по вопросу инфляции проблема может возникнуть не со стороны ЦБ, а со стороны правительства. Вопрос в том, справится ли оно с развитием предложения в экономике, чтобы и сохранить экономический рост, и не допустить ускорения инфляции, не давая повода регулятору «дёргать стоп-кран».

Как сообщало ИА Регнум, 9 июня председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что совет директоров решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Она отметила, что растёт вероятность повышения ставки в ближайшие месяцы.

По словам директора федерального методического центра по финансовой грамотности РЭУ им. Г. В. Плеханова Дениса Перепелицы, Банк России принял такое решение, чтобы не допустить роста инфляции (при снижении ставки) и не затормозить рост экономики (при повышении ставки).

По данным Банка России на 5 июня, годовой темп прироста потребительских цен составил 2,6% после апрельских 2,3%. Инфляция приблизилась к четырём процентам. Рост инфляции регулятор объяснил восстанавливающимся потребительским спросом.