Москва, 9 июня, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Годовой темп прироста потребительских цен в России на 5 июня составил 2,6% после 2,3% в апреле, говорится в заявлении Банка России, опубликованного 9 июня на его сайте.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Регулятор отмечает, что показатели текущего роста цен приближаются к 4% в пересчёте на год. Рост инфляционного давления Банк России объяснил восстанавливающимся потребительским спросом и постепенным переносом в цены произошедшего с начала 2023 года ослабления рубля.

9 июня Банк России также оставил ключевую ставку без изменений — на уровне 7,5% годовых. Это стало вторым в истории случаем, когда Центробанк сохраняет ключевую ставку шесть заседаний подряд. Так, в июле 2015 года регулятор решил снизить ставку до 11% и шесть заседаний держал её на указанном уровне.

В мае премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с членами правительства и президентом Владимиром Путиным заявил, что годовая инфляция в России составила 2,3%. Это же подтверждают и данные Росстата.

По оценкам министерства экономического развития, инфляция в 2023 году в России составит 5,3%. В апреле Центральный банк России снизил прогноз по инфляции в 2023 году . В частности, регулятор ждёт её на уровне 4,5–6,5%. Согласно предыдущему прогнозу, который Банк России давал в феврале, инфляцию по итогам года Центробанк ожидал на уровне 5–7%.