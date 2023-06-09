Москва, 9 июня, 2023, 16:59 — ИА Регнум. Совет директоров Банка России 9 июня в шестой раз подряд принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, при этом председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что вероятность повышения ключевой ставки в ближайшие месяцы выросла.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

«Совет директоров Банка России 9 июня 2023 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых», — сказано в заявлении ЦБ.

Это стало вторым в истории случаем, когда Центробанк сохраняет ключевую ставку на протяжении полугода. В июле 2015 года ЦБ снизил ставку до 11% годовых и на протяжении шести следующих заседаний сохранял её на этом уровне.

На предыдущем заседании совета директоров ЦБ в конце апреля 2023 года руководители Центробанка, сохраняя ставку на прежнем уровне, отметили, что текущие темпы прироста цен с конца 2022 года выросли, но остаются умеренными, а инфляционные ожидания граждан снизились, но сохраняются на повышенном уровне, как и ценовые ожидания предприятий.

На пресс-конференции по итогам заседания глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что совет директоров в связи с ростом проинфляционных рисков рассматривал вариант повышения ставки и допускает, что она будет повышена в ближайшие месяцы.

Возможное решение о повышении ставки, время принятие этого решения и показатель увеличения ставки будут зависеть от динамики цен, спроса и инфляционных ожиданий, а также от вероятности отклонения уровня инфляции от целевого показателя (в районе 4% годовых к концу 2024 года), пояснила Набиуллина.