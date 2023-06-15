Вашингтон, 15 июня, 2023, 11:23 — ИА Регнум. Страны — члены НАТО намерены завершить разработку плана по оказанию долгосрочной помощи Украине до саммита альянса в Вильнюсе 11–12 июля, сообщило 15 июня агентство Reuters со ссылкой на официальные лица из США и Европы.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Члены НАТО спешат завершить план по оказанию долгосрочной поддержки Украине, но борются с тем, как лучше всего обеспечить безопасность страны до тех пор, пока она не сможет присоединиться к военному альянсу», — говорится в материале.

По словам официальных лиц, члены НАТО близки к согласованию постепенных шагов по укреплению связей с Украиной, включая модернизацию сотрудничества между с Киевом и многолетнюю программу помощи. Однако союзникам ещё предстоит разрешить ряд разногласий по этому поводу.

Как сообщало 14 июня ИА Регнум, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность предложить Украине «израильскую модель» сотрудничества без вступления страны в НАТО. По информации СМИ, предложение Вашингтона подразумевает «10-летние обязательства в области безопасности». Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США поддерживают политику «открытых дверей» по вопросу вступления Украины в НАТО.

При этом в апреле власти США выступили против предложений по принятию дорожной карты вступления Украины в НАТО. В мае на Украине заявили, что Киев хочет получить приглашение в НАТО на саммите альянса, который пройдёт в Вильнюсе 11–12 июля.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 13 июня не смог назвать точные сроки вступления Украины в НАТО и в качестве условия для этого назвал «победу» в конфликте с Россией. По его словам, без победы Украины ни о каком членстве не может быть и речи.

В МИД России 21 апреля сообщили, что заявления Североатлантического альянса о возможном вхождении Украины в состав НАТО в будущем недальновидны и просто опасны. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что это может привести к окончательному развалу системы европейской безопасности.