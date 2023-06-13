Вашингтон, 13 июня, 2023, 10:25 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не смог назвать точные сроки вступления Украины в альянс и в качестве условия для этого назвал победу в конфликте с Россией. Об этом он заявил в интервью телеканалу PBS.

Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

«Невозможно назвать точные сроки», — сказал генсек Североатлантического альянса.

Он подчеркнул, что если Украина не победит в противостоянии с Россией, то ни о каком членстве не может быть и речи, потому что только суверенная, независимая, демократическая Украина может стать членом НАТО.

Столтенберг также сообщил, что союзники по альянсу в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе 11–12 июля ведут консультации по вопросу членства Украины.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле власти США выступили против предложений по принятию «дорожной карты» для вступления Украины в НАТО. Тогда этот вопрос обсуждался на встрече министров иностранных дел стран — членов альянса в Брюсселе. В мае на Украине заявили, что Киев хочет получить приглашение в НАТО на саммите альянса, который пройдёт в Вильнюсе.

При этом координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США поддерживают политику «открытых дверей» в рамках вопроса вступления Украины в НАТО. Однако вопрос о возможном принятии Киева в альянс следует согласовать со всеми странами-членами, подчеркнул представитель американской администрации.