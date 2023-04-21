Москва, 21 апреля, 2023, 19:06 — ИА Регнум. Заявления Североатлантического альянса о возможном вхождении Украины в состав НАТО в будущем недальновидны и просто опасны. Об этом 21 апреля заявили в Министерстве иностранных дел России.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

«Подобные заявления недальновидны и просто опасны. Это может привести к окончательному развалу системы европейской безопасности», ― говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой в связи с визитом генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киев, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

В ведомстве уверены, что НАТО обещает принять Украину в члены альянса, чтобы мотивировать Киев выполнить задачу НАТО ― «победить Россию».

Захарова напомнила, что российская сторона неоднократно и ещё до 2008 года «предупреждала об опасности и пагубности подтягивания Украины в НАТО», однако Россию не услышали и слышать не хотели.

«Не хотели воспринимать наши многочисленные инициативы, предложения, которые способствовали бы становлению равноправной системы европейской безопасности. Всё это отвергалось, а из Украины западники последовательно формировали антироссийский проект», ― добавил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 21 апреля на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии, где прошла встреча контактной группы по Украине, заявил, что все страны, входящие в Североатлантический альянс, согласились с тем, что Украина должна стать членом НАТО.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на эти слова с удивлением, прокомментировав такие заявления ироничным «Что?!» на своей странице в Twitter. Ранее в министерстве иностранных дел Венгрии заявили, что Будапешт не поддержит возможное вступление Украины в Евросоюз или Североатлантический альянс НАТО до тех пор, пока права закарпатских венгров не восстановят.

При этом глава министерства обороны Германии Борис Писториус исключил возможность вступления Украины в НАТО, пока на территории страны ведутся боевые действия.

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин считает, что если США действительно примут решение о вступлении Украины в НАТО, то ни Венгрия, ни Турция не смогут этому помешать.

Депутат Госдумы от Крыма генерал-майор запаса Леонид Ивлев («Единая Россия»), в свою очередь, заверил, что Россия не позволит и не допустит вступления Украины в состав Североатлантического альянса. Это станет постоянным источником военной опасности, указал парламентарий.