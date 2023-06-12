Вашингтон, 13 июня, 2023, 00:14 — ИА Регнум. Власти США всё еще поддерживают политику «открытых дверей» в рамках вопроса вступления Украины в НАТО, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 12 мая в ходе пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

Вместе с тем, по его словам, в Вашингтоне считают, что вопрос о возможном принятии Киева в альянс следует согласовать со всеми странами — членами этого военного блока. Кирби также напомнил, что тезис о том, что Украина получит в будущем возможность присоединиться к НАТО, содержался в заявлении, принятом по итогам саммита НАТО в Бухаресте в 2022 году.

Как сообщало ИА Регнум, 6 апреля газета Financial Times написала о том, что власти США выступили против предложений по принятию «дорожной карты» для вступления Украины в НАТО. Этот вопрос обсуждался на апрельской встрече министров иностранных дел стран — членов альянса в Брюсселе.

9 мая вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Киев хочет получить приглашение в НАТО на саммите организации, который пройдёт в Вильнюсе 11–12 июля. 3 июня украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал включить страну в Североатлантический альянс без плана действий по членству (ПДЧ).

10 июня заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов написал, что на саммите НАТО в Вильнюсе Киев получит алгоритм действий для достижения членства в этом военном блоке в течение двух лет после завершения боевых действий, в которых участвуют ВСУ.