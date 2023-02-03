Лавров назвал Шри-Ланку давним и надежным партнёром России в Азии
Москва, 3 февраля, 2023, 18:39 — ИА Регнум. Шри-Ланка является давним и надёжным партнером России в Азии. Об этом 3 февраля говорится в приветственном послании главы МИД РФ Сергея Лаврова.
На мероприятии, посвящённом 75-летней годовщине независимости Шри-Ланки, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов зачитал послание Лаврова.
«Шри-Ланка давний и надежный партнер России в Азии. Наши народы объединяют чувства дружбы и взаимной симпатии», — говорится в послании министра.
Он отметил, что Шри-Ланка пользуется заслуженным авторитетом у международного сообщества, а российско-ланкийские отношения основаны на принципах доверия и равноправия.
По словам российского министра, отношения двух стран отличает атмосфера доброжелательности и готовности учитывать интересы друг друга.