Шри-Джаяварденепура-Котте, 19 февраля, 2023, 19:55 — ИА Регнум. Власти России и Шри-Ланки обсуждают возможность организации прямых поставок нефти, заявила 19 февраля в интервью RT посол Шри-Ланки в Москве Джанита Абейвикрема Лиянаге.

Григорий Сысоев/ РИА Новости Джанита Абейвикрема Лиянаге

Сейчас нефть поступает из Россию в Шри-Ланку транзитом через Индию или через страны Ближнего Востока.

Шри-Ланка также хотела бы получить кредитную линию на организацию прямых поставок, соответствующие переговоры ведутся с Министерством энергетики России, сказала Лиянаге.

Кроме того, обсуждается вопрос о кредитной линии для поставок в Шри-Ланку российского угля, добавила она.

Ранее Лиянаге рассказала, что весной 2023 года в Москву прибудут министры транспорта и промышленности. Одной из тем переговоров может стать строительство российской АЭС в Шри-Ланке.