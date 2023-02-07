Москва, 7 февраля, 2023, 07:33 — ИА Регнум. Переговоры по строительству АЭС малой мощности в Шри-Ланке ведутся этой страной с Россией, 6 февраля заявила посол азиатской республики в Москве Джанита Лиянаге.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

Она отметила, что в рамках указанного вопроса ланкийская сторона ожидает приезда российской делегации.

«Росатом» сегодня всё еще хочет возвести эту атомную станцию на Шри-Ланке. Обсуждение проекта ведется, я надеюсь, что оно придет к успешному завершению, представители «Росатома» должны посетить Шри-Ланку», — сказала дипломат, слова которой приводит РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Шри-Ланка является давним и надежным партнером России в Азии. Заявление главы МИД было приурочено к 75-летней годовщине независимости этой азиатской страны.