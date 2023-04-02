Шри-Джаяварденепура-Котте, 2 апреля, 2023, 09:38 — ИА Регнум. Власти Шри-Ланки отменили запрет на химические удобрения и хотели бы закупать их в том числе в России, ведя расчёты в национальных валютах. Об этом заявил в интервью РИА Новости министр транспорта страны Бандула Гунавардана.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Удобрение

По его словам, президент Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе уже отменил решение о запрете химических удобрений, цены на удобрения в стране «сегодня более доступны для фермеров».

«Мы можем рассмотреть и закупку удобрений в России, что было бы более экономически выгодно для нашей страны, наш министр сельского хозяйства обсудит это с представителями России», — сказал Гунавардана.

Министр добавил, что расчёты можно вести в национальных валютах, поскольку в стране «серьёзный валютный кризис, мало долларов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Шри-Ланки в Москве Джанита Абейвикрема Лиянаге заявила, что власти России и Шри-Ланки обсуждают возможность организации прямых поставок нефти. Сейчас нефть поступает из Россию в Шри-Ланку транзитом через Индию или через страны Ближнего Востока. Ланкийская сторона также хотела бы получить кредитную линию на организацию прямых поставок российской нефти и угля.