Москва, 14 июня, 2023, 01:39 — ИА Регнум. Власти США не комментируют тему атак на газопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», поскольку сами причастны к экстремистской и преступной деятельности, а любое заявление может обернуться против них самих, написала в своём Telegram-канале 13 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

Так она оценила отказ пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер отвечать на вопрос журналистов о нападениях на «Северные потоки».

«Так отчего же сейчас такая скромность? Оттого, что вовлечены в преступную экстремистскую деятельность, и каждое слово может свидетельствовать против них самих», — считает Захарова.

Официальный представитель МИД напомнила о том, что в 2022 году президент США Джо Байден обещал уничтожить указанные газопроводы. Кроме того, она указала на то, что американские власти постоянно затрагивают другие темы, в которых существует возможность выдвинуть обвинения против России.

Захарова с иронией предположила, что в случае с Карин Жан-Пьер что-то пошло не так, как было раньше.

«Что-то сломалось на этот раз, видимо», — добавила она.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Карин Жан-Пьер, отвечая на вопрос журналистов о Северных потоках, посоветовала переадресовать его. Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) США.

10 июня Мария Захарова высмеяла в своём Telegram-канале версию о том, что к подрывам газопроводов причастна Украина. Она отметила, что США могут повесить на украинского лидера Владимира Зеленского все преступления, включая убийство 35-го американского президента Джона Кеннеди.