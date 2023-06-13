Вашингтон, 13 июня, 2023, 22:28 — ИА Регнум. Власти США по-прежнему выступают против атак Украины по территории России, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 13 июня в ходе брифинга.

Whitehouse.gov Белый дом

При этом представитель американской администрации уклонилась от комментария по теме, касающейся подрывов газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Она посоветовала переадресовать указанный вопрос Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) США.

Как сообщало ИА Регнум, 5 апреля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США позволяют Украине наносить удары по тем регионам, которые недавно воссоединились с Россией. Он уточнил, что в Вашингтоне считают украинскими Крым, ДНР, ЛНР, а также Запорожскую и Херсонскую области.

1 мая представитель Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что американские власти собираются поддержать атаки ВСУ по объектам на российской территории. Речь шла об ударах с применением беспилотных летательных аппаратах в Крыму и Брянской области.