Москва, 10 июня, 2023, 13:28 — ИА Регнум. Американские власти могут повесить на президента Украины Владимира Зеленского все преступления, в том числе убийство 35-го президента США Джона Кеннеди. Об этом 10 июня написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Диверсия на «Северных потоках»

Таким образом она прокомментировала сообщения бельгийских СМИ об украинском следе в подрыве газопроводов «Северный поток».

«Очень удобный момент для США раскрыть убийство президента Кеннеди. На Зеленского сейчас можно повесить всё. Лучшего козла отпущения не найти», — отметила Захарова.

Как передавало ИА Регнум, бельгийский телеканал RTBF сообщил, что в сентябре 2022 года ЦРУ США уведомило власти Бельгии об украинском следе в подрывах газопроводов «Северный поток». Отмечается, что Киев может быть замешан в одной из самых жестоких и опасных атак на европейскую энергетическую инфраструктуру.