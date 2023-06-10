Захарова высмеяла сообщения о следе Украины в подрыве «Северных потоков»
Захарова: на Зеленского сейчас можно повесить всё, включая убийство Кеннеди
Москва, 10 июня, 2023, 13:28 — ИА Регнум. Американские власти могут повесить на президента Украины Владимира Зеленского все преступления, в том числе убийство 35-го президента США Джона Кеннеди. Об этом 10 июня написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.
Таким образом она прокомментировала сообщения бельгийских СМИ об украинском следе в подрыве газопроводов «Северный поток».
«Очень удобный момент для США раскрыть убийство президента Кеннеди. На Зеленского сейчас можно повесить всё. Лучшего козла отпущения не найти», — отметила Захарова.
Как передавало ИА Регнум, бельгийский телеканал RTBF сообщил, что в сентябре 2022 года ЦРУ США уведомило власти Бельгии об украинском следе в подрывах газопроводов «Северный поток». Отмечается, что Киев может быть замешан в одной из самых жестоких и опасных атак на европейскую энергетическую инфраструктуру.