Москва, 9 июня, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Российская экономика в 2024 году полностью вернётся к докризисному уровню. Об этом 9 июня заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«По нашему прогнозу, с учётом постепенного замещения внешнего спроса внутренним экономика полностью вернётся к докризисному уровню в следующем году», — сказала она.

9 июня Банк России оставил ключевую ставку без изменений — на уровне 7,5% годовых. Это стало вторым в истории случаем, когда Центробанк сохраняет ключевую ставку шесть заседаний подряд. Так, в июле 2015 года регулятор решил снизить ставку до 11% и шесть заседаний держал её на указанном уровне.

Ранее президент РФ Владимир Путин допустил, что ВВП РФ по итогам 2023 года может увеличиться на 1–2%.

Всемирный банк (ВБ), в свою очередь, скорректировал свою оценку по российскому ВВП. Так, согласно докладу ВБ, ВВП РФ в 2023 году снизится на 0,2%. Рост ожидается только в 2024 году — на 1,2%. Еврокомиссия ожидает снижение российского ВВП на 0,9% против 3,2%, спрогнозированных осенью прошлого года.

Согласно докладу Банка России о денежно-кредитной политике, в 2023 году основой роста экономики России стал потребительский спрос, а в 2024 году рост поддержат сделанные в предыдущие два года инвестиции, которые активно производятся и сейчас.