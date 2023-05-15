Брюссель, 15 мая, 2023, 11:50 — ИА Регнум. Еврокомиссия улучшила прогноз по ВВП России в 2023 году. Ожидается снижение на 0,9% против 3,2%, прогнозировавшееся осенью прошлого года. Такие данные следуют из весеннего прогноза.

Владимир Югасов ИА REGNUM Москва-Сити

По данным ЕК, спад российской экономики по итогам 2023 года составит 0,9%, а в 2024 году ВВП страны перейдет к росту и достигнет 1,3%.

Основой для роста должны стать инвестиции, которые государство и частный сектор делают сейчас, предполагают в ЕК.

При этом рост ВВП в зоне евро ожидается на уровне 1,1% и 1,6% в 2023 и 2024 годах соответственно.

Согласно докладу Банка России о денежно-кредитной политике, в 2023 году основой роста экономики России стал потребительский спрос, а в 2024 году рост поддержат сделанные в предыдущие два года инвестиции, которые активно производятся и сейчас.

Отмечается, что «импульс» изменений в экономике, которые произошли весной 2022 года, предположительно, исчерпает себя в 2024 году. Так, в 2022 году основой роста экономики России была загрузка мощностей промышленности. При этом в докладе говорится, что рост 2024 года может стать уже результатом инвестактивности 2022–2023 годов, спонсированной федеральным бюджетом.