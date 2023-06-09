Москва, 9 июня, 2023, 13:35 — ИА Регнум. Центральный банк России оставил ключевую ставку без изменений — на уровне 7,5% годовых, следует из заявления регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

«Совет директоров Банка России 9 июня 2023 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых», — говорится в заявлении.

Это стало вторым в истории случаем, когда Центробанк сохраняет ключевую ставку шесть заседаний подряд. Так, в июле 2015 года регулятор решил снизить ставку до 11% и шесть заседаний держал её на указанном уровне.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Центральный Банк РФ 28 апреля в пятый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. По данным ЦБ, текущие темпы прироста цен с конца 2022 года увеличились, но остаются умеренными. Инфляционные ожидания населения снизились, но сохраняются на повышенном уровне, как и ценовые ожидания предприятий.