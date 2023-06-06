Вашингтон, 6 июня, 2023, 17:22 — ИА Регнум. ВВП России в 2023 году снизится на 0,2%, в 2024 году — вырастет на 1,2%, а в 2025 году банк ожидает роста на 0,8%, говорится в докладе Всемирного банка (ВБ) по глобальным экономическим перспективам, опубликованном на его сайте.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли. Рост ВВП

Согласно данным ВБ, оценка снижения ВВП России на текущий год повышена на 3,1 процентного пункта по сравнению с прогнозом, сделанным в январе. На 2024 год оценка понижена на 0,4 процентного пункта.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Еврокомиссия улучшила прогноз по ВВП России в 2023 году. Так, ожидается снижение на 0,9% против 3,2%, спрогнозированных осенью прошлого года. Основой для роста, по данным ЕК, должны стать инвестиции, которые государство и частный сектор делают сейчас.

Банк России ожидает, что уже к концу 2024 года отечественная экономика восстановится до уровня конца 2021 года. Ранее прогнозировалось, что произойдёт спад на уровне 1% или рост в 1%. Теперь, после учёта новых данных, ЦБ в базовом сценарии ожидает прироста ВВП в 2023 году на 0,5–2,0%, а в 2024 году — на 0,5–2,5%.