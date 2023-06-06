Всемирный банк спрогнозировал рост ВВП России в 2024 году
Всемирный банк ожидает снижения ВВП РФ в 2023 году на 0,2% и роста на 1,2% в 2024-м
Вашингтон, 6 июня, 2023, 17:22 — ИА Регнум. ВВП России в 2023 году снизится на 0,2%, в 2024 году — вырастет на 1,2%, а в 2025 году банк ожидает роста на 0,8%, говорится в докладе Всемирного банка (ВБ) по глобальным экономическим перспективам, опубликованном на его сайте.
Согласно данным ВБ, оценка снижения ВВП России на текущий год повышена на 3,1 процентного пункта по сравнению с прогнозом, сделанным в январе. На 2024 год оценка понижена на 0,4 процентного пункта.
Ранее ИА Регнум сообщало, что Еврокомиссия улучшила прогноз по ВВП России в 2023 году. Так, ожидается снижение на 0,9% против 3,2%, спрогнозированных осенью прошлого года. Основой для роста, по данным ЕК, должны стать инвестиции, которые государство и частный сектор делают сейчас.
Банк России ожидает, что уже к концу 2024 года отечественная экономика восстановится до уровня конца 2021 года. Ранее прогнозировалось, что произойдёт спад на уровне 1% или рост в 1%. Теперь, после учёта новых данных, ЦБ в базовом сценарии ожидает прироста ВВП в 2023 году на 0,5–2,0%, а в 2024 году — на 0,5–2,5%.