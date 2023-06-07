Москва, 7 июня, 2023, 12:12 — ИА Регнум. Валовой внутренний продукт (ВВП) России по итогам 2023 года может увеличиться на 1-2%, заявил 7 мая президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям Петербургского международного экономического форума.

Kremlin Pool/Global Look Press Владимир Путин

По его словам, которые опубликованы на сайте Кремля, эксперты прогнозируют, что в 2023 году мировая экономика продолжит замедляться, а ВВП России может вырасти на 1-2%.

«При этом важно максимально использовать открывающиеся возможности и сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета, выстраивании оптимальной кооперации и логистики, совершенствовании инфраструктуры, снижении неравенства и бедности», — подчеркнул президент.

Накануне Всемирный банк (ВБ) скорректировал свою оценку по российскому ВВП. Так, согласно докладу ВБ, ВВП РФ в 2023 году снизится на 0,2%. Рост ожидается только в 2024 году — на 1,2%. Оценка снижения ВВП России на текущий год повышена на 3,1 процентного пункта по сравнению с прогнозом, сделанным в январе.

В мае Еврокомиссия (ЕК) улучшила прогноз по ВВП России в 2023 году. Согласно докладу ЕК, в России ожидается снижение ВВП на 0,9% против 3,2%, которые прогнозировались осенью прошлого года.

Банк России ожидает, что прирост ВВП в 2023 году на 0,5–2,0%, а в 2024 году — на 0,5–2,5%. В 2023 году основой роста экономики России является потребительский спрос, а в 2024 году рост поддержат сделанные в предыдущие два года инвестиции, которые активно производятся и сейчас.

Накануне Всемирный банк (ВБ) скорректировал свою оценку по российскому ВВП. Так, согласно докладу ВБ, ВВП РФ в 2023 году снизится на 0,2%. Рост ожидается только в 2024 году — на 1,2%. Оценка снижения ВВП России на текущий год повышена на 3,1 процентного пункта по сравнению с прогнозом, сделанным в январе.