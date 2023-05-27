Москва, 27 мая, 2023, 10:48 — ИА Регнум. Украина обстреляла территорию России более 2 тыс. раз после начала проведения специальной военной операции. Об этом 27 мая заявил глава погранслужбы ФСБ РФ генерал армии Владимир Кулишов в интервью ТАСС.

Александр Погожев ИА REGNUM Разрушенная обстрелами почерневшая пятиэтажка

Он отметил, что на российско-украинском участке государственной границы после начала СВО обострились угрозы военного характера.

В частности, выросло число обстрелов с территории Украины объектов пограничной, военной, энергетической и транспортной инфраструктуры в российском приграничье, в том числе с применением беспилотников, барражирующих боеприпасов и других средств.

«С февраля 2022 года нами зафиксировано свыше 2 тыс. таких случаев», — сказал Кулишов.

Он добавил, что попытки украинских националистов проникнуть на территорию России пресекались. Кроме того, усилен контрразведывательный режим на приграничной территории в пределах Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и в Крыму.

Как сообщало ИА Регнум, 27 мая очередную атаку беспилотника в Белгородской области зафиксировали в посёлке Майский. Новой целью дронов стало здание МВД, а именно отдел по вопросам миграции.

Власти Краснодара 26 мая заявили, что на улице Морской, 54/2 раздался хлопок. По словам очевидцев, грохот от взрыва в центре Краснодара был слышен в радиусе 5 км. По предварительной версии, город атаковали два беспилотника Mugin-5 Pro

26 мая под обстрел украинских войск попал Шебекинский городской округ Белгородской области.