Краснодар, 26 мая, 2023, 15:56 — ИА Регнум. Краснодар был атакован двумя беспилотниками Mugin-5 Pro. Об этом 26 мая сообщил Telegram-канал Shot.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

По его информации, после осмотра обломков дронов около вышки сотовой связи в Краснодаре экспертами были сделаны предварительные выводы.

«Всё указывает на китайский Mugin-5 Pro, переделанный в камикадзе», — сообщают журналисты.

Отмечается, что такой дрон способен переносить на себе до 25 кг взрывчатки и лететь до семи часов со скоростью до 150 км в час, при этом максимальная дальность его полёта составляет около 400 км. Уточняется, что примерно такое же расстояние от Краснодара до передовой.

Журналисты предположили, что, возможно, именно из-за критической дальности полёта дронам не удалось попасть в цель.

Как передавало ИА Регнум, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев попросил жителей сохранять спокойствие и использовать только проверенные источники информации. Так в своём Telegram-канале глава региона прокомментировал многочисленные сообщения жителей об атаке дронами города и прозвучавшем взрыве.

Власти Краснодара заявили, что на улице Морской 54/2 раздался хлопок. По словам очевидцев, грохот от взрыва в центре Краснодара был слышен в радиусе 5 км.

В здании, по которому, по предварительной версии, был нанесён удар с беспилотника, располагается клиентский сервис компании МТС. Местные жители сообщили, что после взрыва пострадала вышка сотовой связи. Власти заявили, что в здании повреждены кровля и окна.