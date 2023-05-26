Краснодар, 26 мая, 2023, 06:33 — ИА Регнум. Власти Краснодара, где по многочисленным сообщениям жителей дроны атаковали город и произошло минимум два взрыва, заявили, что в на улице Морской 54/2 раздался хлопок.

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Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что хлопок произошёл в 04:17.

В здании, по которому по предварительной версии был нанесён удар с беспилотника, располагается клиентский сервис компании МТС. Местные жители сообщили, что после взрыва пострадала вышка сотовой связи. Власти заявили, что в здании повреждены кровля и окна.

На месте работают оперативные службы.

Очевидцы распространяют в соцсетях видео, летающих в небе над городом беспилотников.

Как сообщало ИА Регнум, российская группировка сил «Восток» нанесла мощный удар по позициям противника в двух направлениях. вскрыта и миномётным огнём уничтожена разведгруппа противника. В районе Новополя ликвидирован склад боеприпасов.

Воздушно-космические силы (ВКС) России ранним утром 26 мая нанесли мощный комбинированный удар по объектам ВСУ, написали авторы Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».