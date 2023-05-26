Краснодар, 26 мая, 2023, 13:13 — ИА Регнум. Грохот от взрыва в центре Краснодара был слышен в радиусе 5 км. Об этом 26 мая сообщило РИА Новости, ссылаясь на очевидца.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

По словам местного жителя, который живёт в пяти км от места происшествия, он услышал очень громкий взрыв и приехал посмотреть всё своими глазами.

По словам консьержки подъезда дома по адресу Морская улица, 45, который находится ближе всего к поврежденному офисному зданию, сообщила, что после громкого хлопка люди начали выходить на улицу, при этом паники не было.

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«Они панике не поддались. Если бы потребовалось, то я бы оказала первую медицинскую помощь, но в этом не было необходимости», — уточнила женщина.

Как передавало ИА Регнум, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев попросил население сохранять спокойствие и использовать только проверенные источники информации. Так в своём Telegram-канале глава региона прокомментировал многочисленные сообщения жителей об атаке дронами города и прозвучавшем взрыве.

Власти Краснодара, где по многочисленным сообщениям жителей дроны атаковали город и произошло минимум два взрыва, заявили, что на улице Морской 54/2 раздался хлопок.

Очевидцы распространяют в соцсетях видео летающих в небе над городом беспилотников. Местные жители рассказали минимум о двух прогремевших взрывах, перед которыми люди слышали и видели в небе дроны.