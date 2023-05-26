Глава Белгородской области сообщил об обстреле ВСУ в Шебекино
Губернатор Гладков сообщил о пострадавшем мужчине при обстреле ВСУ Шебекинского городского округа
Шебекино, Белгородская область, 26 мая, 2023, 22:20 — ИА Регнум. Под обстрел украинских войск попал Шебекинский городской округ, сообщил 26 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По официальным данным, один мужчина получил лёгкие ранения головы и ноги. В Шебекино осколки снарядов повредили кровли двух частных домов. Кроме того, есть повреждения у шести легковых автомобилей, разбиты светофор и дорога, а также уличный газопровод.
После повреждения в селе Безлюдовка линии электропередачи без света остались населённые пункты Графовка, Пристень, Ивановка.
«Аварийные и оперативные службы на месте. Подомовой обход территории продолжается», — написал Гладков в своём Telegram-канале.
Как сообщало ИА Регнум, вечером 26 мая 2023 года мощные взрывы прогремели в пригороде Маслова Пристань Белгородской области. В селе Поповка беспилотник сбросил два взрывных устройства, один из снарядов сдетонировал. Разрушений и пострадавших нет.