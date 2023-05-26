Шебекино, Белгородская область, 26 мая, 2023, 22:20 — ИА Регнум. Под обстрел украинских войск попал Шебекинский городской округ, сообщил 26 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерийский обстрел ВСУ

По официальным данным, один мужчина получил лёгкие ранения головы и ноги. В Шебекино осколки снарядов повредили кровли двух частных домов. Кроме того, есть повреждения у шести легковых автомобилей, разбиты светофор и дорога, а также уличный газопровод.

После повреждения в селе Безлюдовка линии электропередачи без света остались населённые пункты Графовка, Пристень, Ивановка.

«Аварийные и оперативные службы на месте. Подомовой обход территории продолжается», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 26 мая 2023 года мощные взрывы прогремели в пригороде Маслова Пристань Белгородской области. В селе Поповка беспилотник сбросил два взрывных устройства, один из снарядов сдетонировал. Разрушений и пострадавших нет.