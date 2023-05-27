Белгород, 27 мая, 2023, 04:02 — ИА Регнум. Очередную атаку беспилотника в Белгородской области зафиксировали в посёлке Майский. Соответствующее видео разместил Telegram-канал Baza.

Wetron.com.cn Беспилотник

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Новой целью дронов в Белгородской области стало здание МВД, а именно отдела по вопросам миграции. Авторы канала сообщили, что беспилотник сбросил взрывное устройство.

На место ЧП прибыли экстренные службы.

Официальной информации о происшествии пока не поступало. Нет сведений и о пострадавших.

Как сообщало ИА Регнум, власти Краснодара 26 мая заявили, что на улице Морской 54/2 раздался хлопок. По словам очевидцев, грохот от взрыва в центре Краснодара был слышен в радиусе 5 км. По предварительной версии, город атаковали два беспилотника Mugin-5 Pro.

26 мая под обстрел украинских войск попал Шебекинский городской округ Белгородской области.