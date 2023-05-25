Москва, 25 мая, 2023, 19:46 — ИА Регнум. Решение о размещении российского нестратегического ядерного оружия в Белоруссии и сохранении контроля над ним несёт в себе несколько причин, в том числе и последние заявления Польши об угрозах поддержки вооружённого переворота в Минске. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал директор фонда исторических исследований «Основание» Алексей Анпилогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Москва, размещая нестратегическое ядерное оружие на территории Белоруссии, не передаёт его республике, контроль над ним и решение о применении остается за Россией. Министр отметил, что по необходимости могут быть приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности Союзного государства. Кроме того, Шойгу подчеркнул, что принимаемые Россией и Белоруссией меры соответствуют действующим международно-правовым обязательствам. Министр обороны России и его белорусский коллега Виктор Хренин подписали документы по размещению российского нестратегического ядерного оружия на территории Белоруссии.

Эксперт Анпилогов указал на множество факторов, которые способствовали размещению ядерного хранилища на территории Белоруссии.

«Стоит понимать формат этого размещения. Это возврат к практике сдерживания сил НАТО в Европе, которая существовала во времена холодной войны, и которая закончилась подписанием договора о ракетах о средней и малой дальности. Теперь, учитывая, что американская сторона сама денонсировала этот договор, у России этих ограничений нет. Наши ракеты возвращаются на боевое дежурство, сдерживая страны НАТО от военных авантюр. Этот шаг также будет сдерживать и Польшу, которая не стесняется говорить о желании дестабилизировать порядок в Белоруссии», — считает Анпилогов.

Эксперт упомянул недавнее заявление бывшего замглавы Минобороны Польши генерала Вальдемара Скшипчака о подготовке поляков к белорусскому перевороту. По его мнению, Россия не могла спокойно реагировать на данные высказывания и чувствует необходимость в ответных мерах, коими являются в том числе шаги по размещению ядерных запасов в Союзном государстве. При этом, несмотря на некоторые противоречия данного размещения Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), Анпилогов считает, что в этой практике нет ничего нарушающего.

«С точки зрения буквы закона можно говорить, что, да, передача на земли Белоруссии что-то нарушает. Но этот договор не совершенен, он не удержал ряд стран от перехода из припорогового статуса в статус ядерной державы. Например, Израиль, Пакистан и Индия уже нарушили. По сути сейчас Россия не вносит ничего нового. Точно на такой же основе расположено тактическое ядерное оружие США в Европе — в Германии, Бельгии, Италии и Турции», — отмечает эксперт.

Анпилогов также упомянул, что Польша и Румыния также предлагали Вашингтону свои территории для размещение ядерных боезарядов. Эксперт подчеркнул, что США давно подтолкнули многие страны к нарушению ДНЯО. Поэтому реакция, которая последует от Запада, на данное решение будет двуличной.

«В НАТО это осудят, будут негативно реагировать, конечно. Назовут нарушением системы европейской безопасности. Такие крокодиловые слезы. Но архитектура глобальной безопасности договоров была разрушена именно американцами. Пусть ругают», — считает Анпилогов.

О размещении российского тактического ядерного оружия в конце марта сообщил президент России Владимир Путин. Хранилище для ядерных вооружений будет построено к 1 июля.

Как сообщало ИА Регнум, президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за решение о размещении на территории республики тактического ядерного оружия.

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что соглашение между Москвой и Минском «не способствует деэскалации». По словам представителя Евросоюза, данный шаг наглядно демонстрирует «российскую агрессию», которую поддерживает Белоруссия.