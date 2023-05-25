Москва, 25 мая, 2023, 11:45 — ИА Регнум. Белоруссия в видении Варшавы — это часть великой Польши от моря до моря, а заявление бывшего замглавы польского Минобороны генерала Вальдемара Скшипчака о подготовке поляков к белорусскому перевороту — очередное тому подтверждение. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша и Украина

Ранее во время телеэфира бывший замглавы Минобороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Варшава готовится к вооружённому перевороту в Белоруссии, который, по мнению поляков, точно случится. Он отметил, что речь идёт именно о военной операции, и нужно быть готовыми к поддержке войск, которые будут воевать против президента Белоруссии Александра Лукашенко.

По мнению политолога, переворот действительно может начаться, тем более, что попытки были в Белоруссии и ранее.

«Первый раз власть удачно справилась с попыткой переворота. Что будет теперь — другой вопрос. Но он начнётся не завтра, а когда полякам, например, будет удобнее. Мы говорим о стратегии. А стратегия современной Польши — это присоединение новых территорий на востоке», — рассказывает Солонников.

Политолог считает, что причины заинтересованности Варшавы в вооруженных протестах в Минске очевидны. Руководство Польши часто говорит о желании расширить границы своей страны, поэтому заявление даже бывшего польского министра имеет вес.

«Польша не скрывает своих амбиций: им нужно под свой контроль поставить Украину, Белоруссию, прибрать к рукам Калининградскую и Смоленскую области. Польша — враждебное России государство, которое рассматривает территорию России как объект для своих посягательств. Белоруссия в будущем видении нынешнего руководства — это часть великой Польши от моря до моря. Поэтому будут предприниматься всевозможные методы и попытки государственного переворота, и, если что, прямая агрессия», — отмечает политолог.

При этом, по словам Солонникова, основная масса граждан Белоруссии не готова к протестам, перевороту и смене власти. А недовольства внутри страны разжигаются настроениями извне, на которые оказывает влияние Запад.

В Кремле отреагировали на заявление польского генерала. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что заявления польских политиков о готовности поддержать государственный переворот в Белоруссии являются вмешательством в дела суверенного государства. Также он назвал Польшу враждебным России государством.

Как сообщало ИА Регнум, 31 марта в ходе послания к народу и парламенту президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что коллективный Запад готовит вторжение на территорию Белоруссии. Он отметил, что в уничтожении страны заинтересована Польша. По словам Лукашенко, это государство активно расширяет и перевооружает армию.