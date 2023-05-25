Москва, 25 мая, 2023, 16:04 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за решение о размещении на территории республики тактического ядерного оружия.

Илья Питалев/РИА Новости Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на заседании высшего Евразийского экономического совета

Так, во время выступления президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на пленарном заседании Евразийского экономического форума, заявившего, что интеграция России и Белоруссии настолько близка, что даже ядерное оружие у них «одно на двоих», Лукашенко и Путин внезапно пожали друг другу руки.

Журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин спросил у белорусского лидера, о чём они говорили. Когда речь шла о ядерном оружии Лукашенко из-за акустики этой не очень расслышал, о чём говорит Токаев.

«Владимир Владимирович мне говорит, что принято решение о размещении ядерного тактического оружия в Беларуси, он мне об этом сказал, я говорю: «Спасибо», — сказал Лукашенко в видео, выложенном в Telegram-канале Зарубина.

Как сообщало ИА Регнум, ранее министр обороны России Сергей Шойгу и его белорусский коллега Виктор Хренин подписали документы по размещению российского нестратегического ядерного оружия на территории Белоруссии.

Представитель российского оборонного ведомства заявил, что против России и Белоруссии, по сути, развязана необъявленная война, которую ведут страны Запада.

Он отметил, что Москва, размещая нестратегическое ядерное оружие в Белоруссии, не передаёт его республике. Глава оборонного ведомства также сообщил о возможном принятии дополнительных мер по обеспечению безопасности Союзного государства и реагировании на военно-политическую обстановку.