Бельгия, 25 мая, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Соглашение между Москвой и Минском о размещении в республике нестратегического ядерного оружия «не способствует деэскалации». Об этом 25 мая заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Иван Шилов ИА REGNUM Союзное государство

«Конечно, это не шаг к деэскалации, это не шаг к снижению напряженности, это шаг, который повышает напряженность», — сказал он.

По словам представителя Евросоюза, данный шаг наглядно демонстрирует «российскую агрессию», которую поддерживает Белоруссия. Он подчеркнул, что союз продолжит следить за ситуацией и реагировать в случае необходимости.

Как сообщало ИА Регнум, ранее министр обороны России Сергей Шойгу и его белорусский коллега Виктор Хренин подписали документы по размещению российского нестратегического ядерного оружия на территории Белоруссии.

Представитель российского ведомства заявил, что против России и Белоруссии, по сути, развязана необъявленная война, которую ведут страны Запада.

Он отметил, что Москва, размещая нестратегическое ядерное оружие в Белоруссии, не передаёт его республике. Глава оборонного ведомства также сообщил о возможном принятии дополнительных мер по обеспечению безопасности Союзного государства и реагировании на военно-политическую обстановку.