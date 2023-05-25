Белгород, 25 мая, 2023, 16:32 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат на подлёте к Белгороду. Об этом 25 мая сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

РИА Новости Командная машина зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3» ПВО

«Над Белгородским районом сработала система ПВО. Сбит БПЛА на подлёте к городу», — написал Гладков.

Он добавил, что оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

Как передавало ИА Регнум, 24 мая Гладков сообщал, что система ПВО сработала над Валуйским городским округом, пострадавших нет. Кроме того, ВСУ обстреляли погранпереход в селе Козинка.