Севастополь, 25 мая, 2023, 06:22 — ИА Регнум. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о сбитых ночью 25 мая в небе над Севастополем беспилотниках.

AF.mil БПЛА

Два дрона были сбиты ПВО в районе Качи из стрелкового оружия сил Черноморского флота, ещё несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами радиоэлектронной борьбы.

Отмечается, что предварительно разрушений и пострадавших нет.

Как сообщало ИА Регнум, над жилым домом в населённом пункте Новая Таволжанка с дрона было сброшено взрывное устройство. Об этом 24 мая сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.