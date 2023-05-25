Российские военные сбили в небе над Севастополем несколько БПЛА
Развозжаев: военные сбили ночью в небе над Севастополем два БПЛА, ещё несколько заглушены
Севастополь, 25 мая, 2023, 06:22 — ИА Регнум. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о сбитых ночью 25 мая в небе над Севастополем беспилотниках.
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БПЛА
Два дрона были сбиты ПВО в районе Качи из стрелкового оружия сил Черноморского флота, ещё несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами радиоэлектронной борьбы.
Отмечается, что предварительно разрушений и пострадавших нет.
Как сообщало ИА Регнум, над жилым домом в населённом пункте Новая Таволжанка с дрона было сброшено взрывное устройство. Об этом 24 мая сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.