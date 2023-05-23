Белгород, 23 мая, 2023, 18:30 — ИА Регнум. В результате преступных действий диверсионно-разведывательной группы ВСУ в Белгородской области получили ранения 13 мирных жителей, сообщили власти региона. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

ИТАР-ТАСС/Максим Шеметов Медицинская помощь

«В результате преступных действий ДРГ ранения различной степени тяжести получили 13 гражданских лиц, в настоящее время им оказывается вся необходимая медицинская помощь. От сердечной недостаточности во время эвакуации в безопасное место скончалась женщина 1941 г. р.», — сообщили в Telegram-канале администрации региона.

Один из раненых скончался, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Всё-таки, к большому сожалению, у нас есть потери. От рук ВСУ погиб мирный житель села Козинка. Знаю, что его супруга находится с ранениями в нашей больнице, вся необходимая помощь ей оказывается», — написал он в своём Telegram-канале.

В ходе обследования места преступления были обнаружены и изъяты использовавшиеся диверсантами транспортные средства, автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы, рассказали также в администрации. Взрывотехники провели разминирование территории. Продолжают проводиться следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

Диверсионная группа ВСУ проникла в Белгородскую область днём 22 мая. О ситуации было доложено президенту России Владимиру Путину. В регионе был введён режим контртеррористической операции. Следственный комитет возбудил дело по шести статьям Уголовного кодекса.

Операцию по выдавливанию и уничтожению террористической группы вели Вооружённые силы РФ, Росгвардия, пограничники и ФСБ. Утром 23 мая Гладков заявил, что жители девяти населённых пунктов были временно «отселены», им пока не рекомендовано возвращаться в свои дома.

23 мая в Минобороны России сообщили, что диверсанты были заблокированы и разгромлены. Остатки ДРГ были отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения «до полной ликвидации», уничтожено более 70 террористов, отметили в ведомстве.